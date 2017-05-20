Чуть больше двух месяцев назад супермодель Ирина Шейк впервые стала мамой. Знаменитость старается не афишировать личную жизнь, однако, за ее страницей в Instagram следят более восьми миллионов человек. Спустя месяц после родов Шейк порадовала подписчиков свежим снимком в бикини. А еще через некоторое время похвасталась внушительным бюстом кормящей мамы. Сегодня Ирина поделилась фотографией в желтом раздельном купальнике.

Публикация от irinashayk (@irinashayk)Май 19 2017 в 1:58 PDT

На снимке супермодель погружается в воду, но это не помешало фолловерам раглядеть и купальник, и шикарную фигуру знаменитости. Фотоснимок набрал более 200 тысяч лайков за короткое время.

Фото: instagram.com