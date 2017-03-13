«Наконец-то)) я нашла себе "пару"!)) Красив, немногословен, знаменит и мужественен)) И мы уже два дня вместе)) И намерены провести еще целую неделю)) Из Испании я приеду в Россию не одна) а с эти красивым испанским тореро )) Привезу "приз за лучшую музыку к фильму "#землетрясение в Россию ! И расстанусь с ним навсегда!)) #поматрошуиброшу», — написала Ирина в своем блоге несколько минут назад.
«Сильно хорош!», «Поздравлять?!!!))», «Ирина а почему расстанетесь?», — удивились подписчики, которые восприняли признание актрисы всерьез. «Прийдется отдать владельцу», — ответила звезда.
Таким необычным способом Ирина поздравила своего хорошего друга, армянского музыканта Айко, с обретением международной награды на кинофестивале в Марбелье в качестве кинокомпозитора.
Ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր շնորհավորանքների համար: Ես նույնպես շատ ուրախ եմ ՝ որովհետև սա իմ առաջին միջազգաին մրցանակն է կինոյի ասպարեղում: Նաև շնորհավորում եմ մեր թիմին . արանձնահատուկ ՝ երաժշտական պրոդյուսեր Վահագն Գևորգյանին @vagador ,ջութակահար՝ Էդգար Հակոբյանին , Վարդան Պողոսյանին, դուդուկահար ՝Հայկ Կարապետյանին , Գուրգեն Ասիլյանին , Հնչունաին ռեժիսոր Արման Սարգսյանին , երգիչ ՝Գոռ Սուջյանին : Хочу выразить свою искреннюю благодарность всем тем кто меня поздравил! Я также очень рад,потому что это моя первая международная награда как кинокомпозитор! Также хочу поздравить нашу команду - муз. продюсер Ваагн Геворкян @vagador ,за партию скрипки - Эдгар Акопян, Вардан Погосян, за прекрасный дудук - Айк Карапетян, Гурген Асилян, звукорежиссер Арман Саргсян, за исполнение - Гор Суджян !
Артиста узнал весь мир после того, как он с собственноручно написанной песней «Anytime you need» представил свою страну на «Евровидении» 2007 года.
Несмотря на то, что Ирина неоднократно заявляла, что она не готова к новой любви, ее поклонники ждут хороших новостей о личной жизни звезды. С бывшим мужем ей удалось сохранить хорошие отношения.
Фото: instagram.com