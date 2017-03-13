«Наконец-то)) я нашла себе "пару"!)) Красив, немногословен, знаменит и мужественен)) И мы уже два дня вместе)) И намерены провести еще целую неделю)) Из Испании я приеду в Россию не одна) а с эти красивым испанским тореро )) Привезу "приз за лучшую музыку к фильму "#землетрясение в Россию ! И расстанусь с ним навсегда!)) #поматрошуиброшу», — написала Ирина в своем блоге несколько минут назад.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official)Мар 13 2017 в 9:29 PDT

«Сильно хорош!», «Поздравлять?!!!))», «Ирина а почему расстанетесь?», — удивились подписчики, которые восприняли признание актрисы всерьез. «Прийдется отдать владельцу», — ответила звезда.

Таким необычным способом Ирина поздравила своего хорошего друга, армянского музыканта Айко, с обретением международной награды на кинофестивале в Марбелье в качестве кинокомпозитора.

Артиста узнал весь мир после того, как он с собственноручно написанной песней «Anytime you need» представил свою страну на «Евровидении» 2007 года.

Публикация от Hayko (@hayko_hakobyan_official)Мар 9 2017 в 12:38 PST

Несмотря на то, что Ирина неоднократно заявляла, что она не готова к новой любви, ее поклонники ждут хороших новостей о личной жизни звезды. С бывшим мужем ей удалось сохранить хорошие отношения.

Фото: instagram.com