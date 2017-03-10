Инна Маликова, сестра популярного музыканта Дмитрия Маликова, выстроила успешную карьеру артистки. Сейчас она — солистка и продюсер группы «Новые Самоцветы». Несмотря на одну сферу деятельности и родство душ, младшей сестре бывает непросто удивить брата.

Так, в этом году она долго ломала голову над сюрпризом, который ей хотелось устроить ему к дню рождения. Незадолго до праздника Инна вспомнила, что скоро исполняется 30 лет одному из самых первых и самых любимых Димой хитов — «Ты моей никогда не будешь». И вместе со своей группой решила записать кавер-версию песни.

«Мы с моим коллективом "Новые Самоцветы" держали свой сюрприз в тайне до самого последнего момента! Композиция получилась очень теплая и романтическая, к тому же навевала легкую грусть и ностальгию. Ведь кто из нас в детстве не танцевал "медляки" под эту песню?», — рассказала Инна.

Публикация от Inna Malikova (@innamalikova)Мар 9 2017 в 11:23 PST

Премьера обновленного трека состоялась на праздновании дня рождения Дмитрия Маликова в Vegas City Hall. Певец был в восторге: «Я даже немного вернулся в юность. Мне было всего 18, когда я написал мелодию и решил, что это будет песня. Но слов к ней не было, и я стал искать подходящие стихи. Действовал наудачу и, открыв книжный шкаф, достал первый попавшийся томик стихов. Оказалось, что это стихи Давида Самойлова, с творчеством которого я был почти незнаком. Открыл на произвольной странице и прочитал название: "Баллада". А там такие слова: "Ты моей никогда не будешь,/Ты моей никогда не станешь,/ Наяву меня не полюбишь /И во сне меня не обманешь". Я сразу понял, что именно это я и искал, а когда сел к роялю и начал играть, слова идеально легли на мелодию. Это была абсолютная магия, чудо, которое охватило меня тогда, и сейчас, когда я услышал свою песню в исполнении "Новых Самоцветов", я заново это испытал! Хотя надо отметить, что песня получилась совершенно другой. Я даже сначала не узнал ее. Понял только, когда зазвучали первые слова. И это очень круто», — поделился он.

Публика тоже приняла песню на «ура». Поклонники завалили группу просьбами выпустить песню официально. Спустя некоторое время трек «Ты моей никогда не будешь» был записан в профессиональной студии.

Фото: instagram.com, архивы пресс-служб