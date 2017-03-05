В Сети появились фотографии одной из самых высокооплачиваемых моделей Кейт Мосс. На этот раз снимки были украдены. Как сообщает портал Dailymail, хакеры выкрали фотографии с личного компьютера модели. На них она разделась для будущего мужа, гитариста Джейми Хинса, перед свадьбой.

Конечно, 43-летней Кейт не привыкать сниматься голой. Она не раз полностью обнажалась для журналов и рекламных кампаний. Однако эти снимки не предназначались для чужих глаз. Зарубежные пользователи Сети уже успели распространить фотографии по форумам.

«Кейт будет злиться по этому поводу. Хотя сейчас она рассталась с Джейми, эти фотографии еще очень дороги сердцу и они очень, очень личные. Там были образы, предназначенные только для Джейми», — рассказал источник Dailymail.

Напомним, что брак модели и музыканта был недолгим. В 2011 году они поженились, а в 2015 объявили о расставании.

Фото: globallookpress.com