Известная телеведущая, писательница и певица Ольга Бузова заботится о красоте своего тела и не стесняется демонстрировать его на сцене и провокационных съемках. Даже неподходящие погодные условия не могут остановить артистку, если она решила сделать мир чуть прекраснее своими новыми работами.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Апр 29 2017 в 10:50 PDT

Однако буря негодования поклонников, которая возникла после очередной публикации в ее блоге, заставила звезду пересмотреть свое отношение к, казалось бы, невинной фотографии.

На снимке Бузова прикрывает свои прелести белыми простынями. Часть пользователей положительно оценила снимок, назвав его красивым и художественным. Они отметили, что звезда не боится экспериментировать, передает канал «РЕН-ТВ». Но было много и негативных отзывов: «Как можно, так себя унижать?! Уже не знаешь, как себя показать! Ужас!!! Тебе же не 20 лет!! Пора уже с головой дружить», — набросились на Олю критики.

Неизвестно, что заставило Бузову отреагировать на критику, но фото она удалила. А как кажется вам — так ли ужасен кадр, или все же он имеет право на существование?

Фото: instagram.com