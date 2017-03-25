Анна Семенович, безусловно, обладает прекрасными формами. Ее фотографии притягивают взгляды миллионов людей. Как оказалось, злоумышленники решили воспользоваться красотой российской актрисы незаконно.

Как сообщает Рен-тв, в Twitter одного зарубежного секс-часа появилась фотография Анны. На фото текст «напиши мне», а в самом посте ссылка на сайт. Скорей всего, фотография была взята из Instagram телеведущей без ее ведома.

Фотографии с обнаженными красотками часто завлекают посетителей на сайты для взрослых. Однако знаменитости в таких рекламах участвуют редко. Сама Семенович пока никак не прокомментировала ситуацию.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Мар 24 2017 в 12:55 PDT

Фото: instagram.com