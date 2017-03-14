Анна Семенович встречает весну в новом образе платиновой блондонки с челкой. Результаты трудов стилиста певица продемонстрировала в Instagram. Не всем фолловерам Семенович понравилась ее новая прическа:

«Что ты сделала с собой», «Челочка тебя старит», «А мне нравится! И цвет суперский, лучше избитого амбре... И вообще Аня красотка», «Прическа вообще атас», «Не понимаю женщин, которые уродуют себя... Если это неосознанно, то как-то простительно», «Хорошо выглядишь, Анна. Тебе подходит», «Мне кажется, челка простит!!! Хотя я тоже Ее сделала!!! Понятно, что идет наверное, но...».

Фото: Instagram