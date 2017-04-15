Филипп Киркоров сегодня стал гостем передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Там певец признался, что сейчас в его личной жизни никого нет. «Личная жизнь увенчалась крахом, полным крахом. И на этом поставлена жирная точка. Она была фейерверком, невероятной. Но любое в сравнении с тем будет ничтожным. Появляются увлечения, но все быстро заканчивается и не скалывается», — рассказал Филипп.

Однако, когда в студии появилась танцовщица Александра Сивкова, которая снималась в новом клипе Филиппа, певец явно занервничал. На прямой вопрос ведущей, вмести ли они, он не ответил положительно или отрицательно. Киркоров заверил, что они хорошие друзья, проводят вместе много времени, ходят в кино и парки вдвоем. «Саша девушка красивая, восточная, боевая, пацанка. Мне нравится сильные женщины, я типичный подкаблучник. У меня мама была главная в семье, потом Алла была главной. Сейчас у меня тетя моя на меня рычит», — признался Филипп.

По уверениям певца, его детям хватает женского внимания. «У нас есть тетя Мари. Она заменила все женское, что нужно нам. Она мама и для них, и для меня. Кроме того, у них есть крестная Наташа. Алле-Виктории хватает женского тепла сполна. Не надо говорить, что не хватает! И папиного тоже! Она купается в любви!», — защищал свою точку зрения Киркоров. В передаче Киркоров показал свой дом, в котором живут дети.

О маме детей рассказывать король эстрады не стал: «С биологической мамой они никогда не познакомятся. Она никогда не заговорит». Больше он ничего не рассказал о детях мамы, не ответил, одна ли у Мартина и Аллы-Виктории мама или разные, и из России ли эта женщина или из-за рубежа.

С грустью певец вспомнил о погибшей сестре. Девочка Ксения родилась в тайне от Филиппа. Бедрос Киркоров и его новая жена Людмила не хотела беспокоить его. У малышки не раскрылось легкое. Сейчас ей было бы уже 15 лет. «Я очень ругался, я так кричал! У нас были все связи с Аллой, мы могли ее спасти! Это вина отца. Я всю жизнь мечтал о сестре», — признался он.

Свой главный секрет Филипп обещал раскрыть в следующем выпуске передачи.

Фото: instagram.com