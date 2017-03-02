Примадонна всегда была для Филиппа Киркорова больше, чем просто любимой женщиной. Она вдохновляла его на творчество, вдохновляет и теперь — на воспитание детей. Тем более что перед глазами уже есть прекрасный пример, доказывающий, что методика Аллы Пугачевой работает — Кристина Орбакайте, которая всего добилась сама.

«Мне нравится, как Алла воспитывает детей. Она всегда давала понять Кристине, что та в любой момент может остаться без поддержки мамы. Кристина выросла и сама сделала блестящую карьеру. Я хочу, чтобы мои дети тоже были самостоятельными и отвечали за свой выбор осознанно», — цитирует музыканта портал Woman.ru.

Филипп Бедросович отметил: он не балует детей, но и не ограничивает их в проявлении талантов. «Несмотря на повышенное внимание, мои дети не избалованны и не капризны. В детском магазине мы не сходим с ума и не скупаем все игрушки», — цитирует его «Телепрограмма». В новом доме Филиппа, который расположен в Живописной бухте, у них есть своя игровая комната.

Дети растут подвижными и артистичными: занимаются рисованием, лепкой, танцами, теннисом — и прочими вещами, которые могут пригодиться в жизни.

Публикация от MartinKirkorov (@martinkirkorov)Фев 26 2017 в 2:42 PST

Напомним, что дочь Филиппа Алла-Виктория родилась в 2011 году и носит двойное имя в честь мамы и любимой женщины музыканта, а в 2012 году появился на свет сын музыканта, Мартин-Кристо — его папа назвал в честь своего кумира Рики Мартина.

Фото: instagram.com