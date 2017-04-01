Популярный российский певец Филипп Киркоров сейчас активно гастролирует по городам страны. Он показывает свою концертную программу «Я», которая совсем скоро завершится юбилейным концерном в Москве. Это будет не просто шоу: на нем певец отметит 50-летие. Он пригласил множество гостей и сейчас активно готовится.

Киркоров любит радовать поклонников рассказами о концерной жизни. На этот раз он поделился с подписчиками Instagram видео из-за кулис. «Мой друг генеральный директор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров @arman_dav заглянул в гримерку во время съемок специального телепроекта к моему юбилею...» — написал он.

Фанаты оценили его сценические костюмы и признались, что очень ждут юбилейного концерта. Кстати, недавно певец заявил, что после юбилея откажется от шоу-бизнеса.

Фото: instagram.com