Филипп Киркоров активно готовится к своему 50-летию. Он делится фотографиями с репетиций большого концерта. Вчара ему удалось по-настоящему удивить поклонников: у певца появился брат.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)Апр 7 2017 в 3:27 PDT

«Тем временем за кулисами Государственного Кремлевского дворца идёт ночная репетиция. День рождения — это всегда время чудес. А юбилей — особенно! В преддверии праздника состоялась удивительная встреча с моим братом-близнецом, с которым нас разлучили в детстве... знакомьтесь, Гарик Бедрос Харламов! Все подробности 30 апреля», — написал он в блоге.

На фотографии Филипп Киркоров с Гариком «Бульдогом» Харламовым. Комедийный актер загримирован как певец. Поклонникам очень понравилась шутка. Они отметили, что сходство между ними получилось поразительное.

Фото: instagram.com