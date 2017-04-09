Елизавета Боярская и ее супруг Максим Матвеев отметили день рождения сына Андрея. Ему исполнилось 5 лет. Родители позвали друзей-актров со своими детьми и устроили большой праздник. Празднование прошло в модном столичном ресторане.

Боярская выложила снимок, поблагодарив своих друзей. «Вот это компания! Вот это друзья! Детская вечеринка по случаю пятилетия нашего с Максимом Матвеевым сокровища. Дети кайфуют, родители тоже, надо сказать, не скучают! Спасибо, что пришли, дорогие!» , — написала Лиза в своем блоге. Гостями стали Марина Александрова, Дарья Мороз, Светлана Иванова, Юлия Пересильд, Павел Ворожцов и другие.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)Апр 8 2017 в 2:04 PDT

Несмотря на то, что Андрею уже 5 лет, родители до сих пор не показывают фотографии сына. Они считают, что должны воспитывать его как обычного ребенка. Хотя его фото все-таки иногда попадают в сеть. А вот Дарья Мороз выложила снимки своей дочки Ани на празднике. Там было и бумажное шоу, и батут, и огненные фокусы, и аниматоры. Дети остались в полном восторге.

Фото: instagram.com