Не так давно Алла Пугачева и Максим Галкин посетили остров Кипр. Поездка была связана не с отдыхом — 25 мая знаменитости официально получили европейские паспорта.

Как стало известно журналу StarHit, еще несколько месяцев назад супруги инвестировали деньги в дом на берегу моря. Как объясняет адвокат пары Сергей Погосян, помогавший со сделкой, с ноября 2016 года на Кипре изменились условия получения гражданства: если ранее нужно было внести в экономику государства более пяти миллионов евро, то сейчас эта сумма уменьшилась до двух миллионов. Именно в такую сумму и обошелся дом Алле и Максиму. Как только состоялась сделка, Алла Борисовна подала документы в Министерство внутренних дел и Министерство финансов острова. В течение трех месяцев власти Кипра проверяли предоставленную информацию и 25 мая состоялась церемония вручения документов паре.

Публикация от Отдых на Кипре (@cyprusholiday)Май 26 2017 в 9:11 PDT

Наличие кипрского, а значит европейского гражданства открывает для членов семьи Пугачевой возможность уехать на год или два в одну из 48 стран мира, либо же остаться там жить. Кроме того, возможны безвизовые путешествия в одно из 167 государств, включая Великобританию и Австралию. Кипрский паспорт выдается пожизненно, а детям пары гражданство перейдет по наследству.

Как признается Погосян, его контакты пара нашла в Интернете. «В столицу Кипра супруги прилетели ранним утром, а поздним вечером в этот же самый день уже отправились обратно в Москву. Очень приятные люди, приветливые, доброжелательные», — рассказал в интервью адвокат.

Напомним, пара поженилась в 2011 году, а в 2013 году у супругов родились двойняшки Лиза и Гарри.

Фото: instagram.com