Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов сообщил в своем Twitter об отношении к песенному творчеству Ольги Бузовой. «Попался на очи царские клип Бузовой... А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было!», — написал артист. Какой именно клип так разозлил Маликова, не указывается.

Попался на очи царские клип Бузовой..А посему повелеваю:Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было! — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 26 мая 2017 г.

Напомним, после развода с Дмитрием Тарасовым Бузова нашла отдушину в музыке. Телеведущая записывает песни, выпускает клипы, о чем активно пишет в своем Instagram. Однако ее творчество вызывает большое количество негатива у подписчиков знаменитости. От них девушка с завидным постоянством получает рекомендации нанять хореографа, сменить гардероб и научиться петь.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Май 26 2017 в 2:47 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com