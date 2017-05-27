Известный российский певец и композитор Дмитрий Маликов сообщил в своем Twitter об отношении к песенному творчеству Ольги Бузовой. «Попался на очи царские клип Бузовой... А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было!», — написал артист. Какой именно клип так разозлил Маликова, не указывается.
Попался на очи царские клип Бузовой..А посему повелеваю:Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!
— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 26 мая 2017 г.
Напомним, после развода с Дмитрием Тарасовым Бузова нашла отдушину в музыке. Телеведущая записывает песни, выпускает клипы, о чем активно пишет в своем Instagram. Однако ее творчество вызывает большое количество негатива у подписчиков знаменитости. От них девушка с завидным постоянством получает рекомендации нанять хореографа, сменить гардероб и научиться петь.
Фото: instagram.com, globallookpress.com
Это правильно, надо еще было бы добавить чтобы перестала петь, нет даже это слово не подходит, петь это громко сказано. Интересно кто раскручивает эту посредственность?