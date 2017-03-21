Трудно поверить в то, что Дмитрий и Елена Маликовы вместе уже четверть века! Дочь музыканта Стеша Маликова поздравила родителей в Instagram: «А у мамы с папой сегодня 25 совместной жизни! Я, бесспорно, лучшее, что они сотворили вместе».

А у мамы с папой сегодня 25 совместной жизни! Я ,бесспорно, лучшее, что они сотворили вместе Публикация от @steshamalikova Мар 21 2017 в 12:39 PDT

Как известно, Дмитрий Маликов увидел фото будущей супруги в альбоме их общих друзей и два года настойчиво просил познакомить его с этой красивой девушкой. В итоге Елена и Дмитрий все-таки встретились и влюбились друг в друга с первого взгляда.

Официально свои отношения они оформили 2000-м году после рождения дочери Стефании. Так что отмечать серебряную свадьбу Маликовы будут только через восемь лет.

Фото: Global Look Press, Starface, Instagram