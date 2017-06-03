Дмитрий Дибров с супругой Полиной и тремя детьми живет в загородном доме в Подмосковье. Не так давно семейная пара решила вдохнуть новую жизнь в приусадебный участок и поэтому пригласила специалистов из программы «Идеальный ремонт». Основными пожеланиями шоумена были новое освещение в саду, обновление газона и обустройство террасы.

Исходя из решения, предложенного дизайнером, было заменено более 400 метров проводки. Также были использованы светильники, которые встраиваются в грунт. Строгий фасад дома был украшен кашпо с лобелиями и земляникой. Кроме того, был постелен рулонный газон.

Изменения коснулись и сухого фонтана: специалисты разбили в нем «плавучий сад» — в воду поставили кашпо с петуниями и водяными гиацинтами.

Публикация от Идеальный Ремонт (@iremont.tv)Июн 3 2017 в 3:26 PDT

Большая терраса, где Полина и Дмитрий любят принимать гостей, получила специальный навес. По словам Наташи Барбье, ведущей «Идеального ремонта», этот навес оснащен датчиком ветра — при порывах конструкция сама сложится. Кроме того, ткань, из которой выполнен козырек, обладает водоотталкивающими и термозащитными свойствами. Также дизайнеры украсили террасу шторами, а для освещения выбрали интересную люстру в стиле кантри. Плетеная мебель стала замечательным украшением обновленной террасы.

Публикация от Идеальный Ремонт (@iremont.tv)Июн 3 2017 в 3:25 PDT

Для детей «Идеальный ремонт» также подготовил сюрприз – игровой комплекс с ракетой и заправочной станцией.

Семья Дибровых осталась очень довольна изменениями на вилле: «Это фантастика! Спасибо огромное «Идеальному ремонту» за тонкости, за понимание. Вы нас, видимо, настолько хорошо знаете, что смогли удивить. Мы ощущаем себя не в Подмосковье, а где-то в тропическом лесу, где море бабочек и орхидей».

Напомним, Полина и Дмитрий Дибровы поженились в 2009 году. Вместе супруги воспитывают троих сыновей — Александра, Федора и Илью.

Фото и видео: Первый канал, instagram.com