Жена Дмитрия Диброва Полина — активный пользователь соцсетей. Она делится с подписчиками почти всеми моментами жизни своей семьи, что не раз отмечал и звездный супруг, который не очень-то доволен таким поведением жены.

«Она выставляет фотографии с утра до ночи. Первые полтора года я ее не ругал за это, а потом в общем-то вскипел», — рассказал в одном из интервью артист.

Но наверняка Дмитрий был не против недавней фотографии Полины, которую она выложила в Instagram под хэштегом #Дибровыхмногонебывает. Дело в том, что у племянника телеведущего родился второй ребенок. Это сделало и без того уже многодетную маму дважды бабушкой, причем в 32 года.

«Вчера наши любимые племянники сделали меня дважды бабушкой. Ура!!!!! Родился чудесный внучок Фабио. Дай Бог здоровья и счастья малышу. Ну а Саша, Федя и самое смешное - Илюша, дважды дяди. #ДибровыхМногоНеБывает #Дибровы#Dibrovs #ЯБабушка Знаете такие смешные слова????? Не так страшно стать дедушкой, как спать с бабушкой. Пока воспринимаю все с юмором. Хорошего дня», — подписала снимок Полина.

Поклонники искренне поздравили звездную чету, отметив, что с чувством юмора у зажигательной бабушки все в порядке.

«Бабуля то зажигает )))) здоровья малышу», «Полиночка, у вас доброе чувство юмора!», «Я тоже бабушка. племянник внучка год назад подарил ))) что нам молодым бабушкам...)))», «Сердечно поздравляю Здоровья маленькому итальянскому(судя по имени) ангелочку», — написали подписчики.

Напомним, что Дмитрий и Полина поженились в 2009 году, когда ведущему было 47 лет, а его избраннице — 17. Сейчас пара воспитывает троих сыновей: Александра, Федора и Илью.

Фото: Instagram