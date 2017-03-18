41-летний Денис Клявер стал гостем передачи «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой. Он рассказал обо всех своих браках. Как оказалось, Денис сам себя называет «порядочным гулякой». Первый брак продлился всего 2 недели, так как еще до свадьбы Клявер встретил танцовщицу Юлию. Она стала его второй женой.

Однако через несколько лет после брака у него завязался новый бурный роман. Однако в этот раз хвастаться своими отношениями Денис не мог. Его новой любовью стала певица Ева Польна, которая была солисткой группы «Гости из будущего».

«Я познакомился с Евой на гастролях. Есть у нее песня — «Я знаю только лучшее в тебе»... Это песня обо мне. Мы не прятались, но и на показ не выходили. Она девушка из космоса! Страсть была сильной. Мы жили вместе. Когда она забеременела, я был ошарашен, но потом счастлив. Мы сильные люди и очень разные, и я не хотел делать ей предложения», — рассказал певец.

Дочку Эвелину он удочерил, когда ей было 3 года. Так как Ева на тот момент была в отношениях, и он не хотела, чтобы у девочки было сразу два папы. «Если бы журналисты нас не увидели, то я бы и не признался, что это моя дочь. Я не люблю рассказывать все о личной жизни», — заявил Денис.

Жена узнала, что у Клявера был роман и подала на развод. Свой секрет на миллион певец раскрывать не стал.

Сейчас у Дениса трое детей: сын Тимофей от второго брака, дочь Эвелина от отношений с Евой Польной и сын Даниэль от третьего брака.

Фото: instagram.com