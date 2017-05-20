Красные дорожки различных фестивалей давно уже стали сродни подиумам, местом демонстрации нарядов, фантазии, фигур, толщины кошельков. В настоящее время во Франции проходит юбилейный 70-ый Каннский кинофестиваль, который, как обычно, посетило большое число российских и зарубежных знаменитостей, среди которых Моника Беллучи, Марион Котийяр, Ума Турман, Джулианна Мур и другие звезды.

Вчера в Каннах состоялась премьера фильма «Окча», перед которой звезды вновь продефилировали по красной ковровой дорожке. Особенно отличилась Виктория Боня. Девушка выбрала для вечера светло-голубое кружевное платье в пол и накидку из перьев такого же цвета.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Май 19 2017 в 5:00 PDT

Как пишет британский таблоид Daily Mail, «Хотя многие красавицы не имеют никакого отношения к представляемым в Каннах фильмам, они выходят на красную дорожку, чтобы добавить фестивалю гламура — что и сделала Боня в своем наряде из перьев и кружев». В издании отмечают, что макияж Бони в теплых коричневых тонах совершенно не соответствовал холодному оттенку наряда. В результате телеведущая попала в список самых нелепо одетых гостей фестиваля. Кроме того, журналисты издания напомнили читателям, что наибольшую известность Боне принесла съемка в «Playboy».

Надолго остаются в памяти публики и выходы на каннскую красную дорожку Лены Лениной, которую смело можно назвать королевой эпатажа. Однако, в этом году знаменитость не смогла посетить фестиваль из-за травмы ноги. Поэтому можно считать, что ее в этот раз с успехом заменила Виктория Боня.

Фото: instagram.com, globallookpress.com, eastnews.ru