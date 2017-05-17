Сегодня состоялась церемония открытия юбилейного, семидесятого по счету Каннского фестиваля. Организаторы постарались сделать мероприятие максимально масштабным, и им это явно удалось: в аэропорту Ниццы даже пришлось усилить меры безопасности из-за большого наплыва гостей. Чтобы звезды успели вдоволь покрасоваться перед камерами, красную дорожку продлили на полчаса.

Во всей красе себя показали: Джулианна Мур, Ева Герцигова, Ума Турман, Робин Райт, Лили-Роуз Депп, Джессика Честейн, Принцесса Венецианская Клотильд, Эмили Ратаковски, Белла Хадид и другие.

Сильнее всех удивила присутствующих ведущая мероприятия — 52-летняя Моника Беллуччи. Она появилась на сцене в пышном черном платье с прозрачными вставками, выгодно подчеркивающими достоинства ее фигуры, и страстно поцеловала в губы французского комика Алекса Луца.

Из российских звезда на мероприятии сверкнули Екатерина Мцитуридзе и Виктория Боня. Екатерина выбрала контрастное платье пастельно-желтого оттенка, а Вика — весьма скромный наряд телесного цвета.

Фото: gettyimages.com