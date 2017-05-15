Вчера ради празднования Дня Матери семья Анжелики Варум и Леонида Агутина собралась вместе: к творческой паре присоединилась любимая дочь с избранником. Фотография, которой певица поделилась в социальных сетях, вызвала массу негативных комментариев.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)Май 14 2017 в 3:32 PDT

«Жених, конечно, огонь», «Растишь дитятку, холишь и лелеешь, а она потом, вот такого упыря приведет в дом», «Родители красавцы талантливы и умны - дочь опомнись жаль Агутина и Анжелику они давно смирились с выбором», — не стеснялись в выражениях они.

Сегодня Варум решила объяснить необычный внешний вид своего зятя и рассказала, за что она ценит и уважает: «Почитала комментарии к предыдущему моему посту. Спешу выступить в защиту моего "зятя", поскольку "...проводить его по уму", многим из моих подписчиков, не представится возможным))) Зовут его Марк. Ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек))) Направление, которое он "исповедует", называется концептуальный рок. За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек. Из кармических совпадений: его маму тоже зовут Мария и мы обе родились в мае месяце, а Марк, как и мой муж, родился в июле. PS Немного необычный вид Марка на предыдущей фотографии - моя оплошность. Для празднования Дня матери мы выбрали место, где, в обязательном порядке, мужчина должен быть в пиджаке. Я забыла об этом предупредить и Марку пришлось надеть пиджак моего друга, который на голову его выше и немного шире в плечах)))».

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)Май 15 2017 в 7:27 PDT

Поклонники артистки посоветовали ей не обращать внимания на злопыхателей и отметили, что молодой человек сильно напоминает Леонида Агутина в молодости.

Фото: instagram.com, starface.ru