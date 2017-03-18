Анжелика Варум и Леонид Агутин — одна из самых крепких пар российской эстрады. Их семье скоро будет 20 лет, а супруги не отходят друг от друга ни на шаг. У них уже взрослая дочь Елизавета. Варум поделилась забавным семейным снимком, сообщает Letidor.ru.

Публикация от Анжелика Варум (@avarum)Мар 17 2017 в 8:26 PDT

«Двое на этом фото абсолютно счастливы! Ну а Третий, очевидно, очень "любит" фотографироваться...», — подписала снимок певица. Поклонники отметили, что фотография очень добрая, семейная и на самом деле на ней счастливы все. Пользователи сети спорили, на кого больше похожа Лиза. «У дочки мамины глаза! Счастья вам», «Половинка от мамы, половинка от папы. На обоих похожа. Желаю счастья бесконечного вам», «Терпи, доча, терпи! Родительская любофф она такая!» — пишут фанаты.

Сейчас вся семья полетела отдыхать в Австралию. Родители не часто видятся с дочкой. И дело даже не в их плотном гастрольном графике (недавно они закончили тур по центральной части России), а в том, что Елизавета живет и учится в США.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid)Мар 16 2017 в 9:44 PDT

Фото: instagram.com