Обладательница пышных форм Анна Семенович никогда не стеснялась своего тела. Более того — она всегда знала свои сильные стороны и время от времени демонстрировала их. Но одна из откровенных фотографий так понравилась недобросовестным иностранцам, что они решили использовать ее в корыстных целях, что, конечно же, возмутило звезду.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Мар 28 2017 в 9:43 PDT

Она пообещала бороться со злоумышленниками. «Конечно мне это очень неприятно, потому что разрешения я им на это не давала. Мне приятно с одной стороны, что я привлекаю мужчин не только в России, но и в Европе, и что их сайт раскручивается за счет моей фотографии, но что это такое, когда без моего ведома меня используют в качестве рекламы!!!», — возмутилась Анна.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Мар 28 2017 в 9:37 PDT

«Ой какая же вы все таки красивая....упасть не встать», «Некрасиво конечно так делать, но с другой стороны может хоть в Европе *** поубавится», «Конечно, ссудиться надо», «Аня мы с вами», — поддержали ее поклонники. Но были и другие мнения: «Обнаженными когда фоткаются чем думают?», «Нечего иметь такие фотографии», «Так тебе и надо позор». А на чьей стороне вы?

Фото: starface.ru, globallookpress.com, instagram.com