Анна Семенович подала в суд на зарубежный интернет-портал. Это сайт эротического содержания, который незаконно использовал ее фотографии для своей рекламы. Анна не стала игнорировать этот инцидент и подала в суд на владельцев сайта.

«В этот раз я решила идти до конца и наказать по закону злоумышленников , которые без моего разрешения используют мое изображение в рекламе своих пошлых сайтов! Защищать мои интересы будет адвокат Сергей Жорин, он не проиграл ни одного судебного процесса и помог многим звёздам в борьбе за правду и своё имя. Буду держать вас в курсе, все вместе мы победим», — написала она в блоге.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)Мар 28 2017 в 9:37 PDT

Ранее она писала в блоге, что это событие ее сильно задело. «Когда ко мне приходят гости, я всегда закрываю дверь в спальне и они понимают, что это моя личная территория, в которую закрыт вход для чужих людей!!! Когда наглые и не культурные люди пытаются нажиться на моем имени или влезть в мою жизнь, я даю отпор», — рассказала она подписчикам.

Напомним, адвокат Сергей Жорин — бывший муж Кати Гордон. Он представлял в суде интересы Марины Анисиной во время развода с Никитой Джигурдой.

Фото: instagram.com