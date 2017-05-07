11 апреля Анна Седокова стала трижды мамой. Практически сразу после родов певица начала восстанавливать свою прежнюю форму. Подписчики знаменитости удивляются, откуда у нее столько сил, но ежедневный фотоотчет в Instagram доказывает, что нет ничего невозможного. В этот раз Анна поделилась фотографией в красном купальнике и коротких джинсовых шортах.
Фолловеры обратили внимание на то, как преобразилась грудь артистки в связи с материнством. А некоторые отметили в комментариях, что далеко не каждая мамочка может похвастаться плоским и подтянутым животом через четыре недели после родов.
Напомним, что о беременности артистки стало известно в феврале этого года. Помимо новорожденного сына, у Анны есть две дочери от предыдущих браков: двенадцатилетняя Алина и пятилетняя Моника.
Фото: instagram.com
Ну нельзя же БЫТЬ НАСТОЛЬКО ДУРОЙ , ведь вроде и тетка уже взрослая, детьми обзавелась и опять про сиськи , письки, хвост. Таких "виагр" десятки, тошнит уже от нее. Ну кто она такая, чтобы уделять внимание этой извините "звезде". Информация в очередной раз ни о чем. Как все пошло,грязно.