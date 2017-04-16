На прошлой неделе оперная певица Анна Нетребко шокировала подписчиков своего Instagram. Она появилась на премьере оперы «Кавалер розы» в экстравагантным наряде. Подписчики сразу обратили внимание, как сильно похудела Анна. Они отметили длинные ноги и были поражены изменениями в фигуре.

Однако Нетребко решила опровергнуть все слухи. Она призналась, что ее вес не изменился. «Решила наконец развеять миф о похудании, просто чтобы исключить заблуждения. Мой вес приблизительно один и тот же на протяжении последних 8 лет и он меня вполне устраивает. Никаких диет я не приемлю и ем всё что мне нравится в умеренных количествах. И я абсолютно ПРОТИВ глупых стандартов . Каждая женщина имеет своё тело и должна оставаться собой, независимо от возраста роста и размера...», — написала она в блоге.

Почему ее внешность так изменилась, она не объяснила. Подписчики уверены: у Анны есть свой секрет. Они засыпали ее комплиментами. «Умница и красавица, всё правильно сказала!!!», «Это точно! Каждая должна быть в своем теле и весе! А не подогнать себя под 90-60-90», «Вы очаровательны!!!», — пишут они в комментариях.

Фото: instagram.com