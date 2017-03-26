Оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram новые фотографии. Она рассказала, что сходила с сыном в оперу на Моцарта. Сейчас Тьяго 8 лет. Он живет вместе с мамой в Нью-Йорке. Пользователи отметили, что мама с сыном прекрасно смотрятся вместе.

Также певица обяснила, на каком языке говорит с Тьяго: «Для тех, кто спрашивал, говорит ли ТиЯго по русски- отвечаю - говорит. Будучи аутистом он не разговаривал до 4 лет и никто не обещан, что он заговорит вообще. Но, дай Бог здоровья педагогам и терапистам института АБА в Нью Йорке, которые с ним работают! Результат на лицо. И первый язык его английский», — поделилась Анна.

Пользователи написали им много комплиментов. «Какой красивый, элегантный, и очень модный молодой человек! И, конечно же, красавица мама», «Ну как смотритесь с таким очаровательным кавалером!», «Анечка у Вас Замечательный ребенок!!! Вы такие яркие и красивые!!!» — пишут ей в комментариях.

Напомним, певица никогда не скрывала о том, что они борются с диагнозом аутизм. К счастью, у мальчика легкая форма. Ему непросто общаться с людьми, но ежедневные занятия ему помогают. Нетребко гордится успехами сына и приучает его к искусству.

Фото: instagram.com