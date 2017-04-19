Фанаты Анны Хилькевич с удовольствием наблюдают, как она воспитывает свою маленькую дочь, и с нетерпением ждут новостей с скором появлении второго малыша. Арианне нужен братик или сестренка — уверена публика. «Долго не хотела говорить, но.... я немного набрала... и точно не в щеках #чтотворится #матьарианны», — неожиданно написала актриса в блоге.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Апр 18 2017 в 11:45 PDT

После этого сообщения на звезду сериалов посыпались поздравления. «Анечка, очень здоровская новость!) Поздравляю!) Сама сижу на 32й недели , сыну 2,5 года почти», «Недавно только родила и уже второй», «Вы такая милая и позитивная!!!! Поздравляю вас от всего сердца с этим чудом!) Детки это счастье», — пишут растроганные поклонницы.

Однако самые внимательные заметили, что во-первых округлившийся животик похож скорее на накладку, а во-вторых на всех остальных снимках Аня вовсе не похожа на беременную женщину: «По-моему, это шутка, ребят», «Прикололась над всеми)а сама читает комменты и ржет», «Она шутит неделю назад она выложила фотку и там не видно живота».

Вероятнее всего, Аня действительно просто пошутила, либо в сценарии «Нового Универа» появится еще одна сюжетная линия.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Апр 18 2017 в 3:17 PDT

Фото: instagram.com