Такое личико не должно остаться в тени

Актриса Анна Хилькевич, звезда сериала «Универ», и бизнесмен Артур Волков воспитывают годовалую дочь Арианну. Кроха растет весьма симпатичной, поэтому мама уже сейчас задумывается о будущем малышки.

«Главное, чтобы мама в фокусе, а ты, доченька, в своем аккаунте будешь четкой, когда мама все-таки объяснит себе для чего его создавать тебе», — написала сегодня в своем блоге актриса.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Мар 21 2017 в 5:37 PDT

Instagram-аккаунты уже есть у детей Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Яны Рудковской и других известных личностей, пишет портал Letidor. В блоге актрисы разгорелись горячие споры по поводу присутствия детей в соцсетях. Однако не стоит забывать, что помимо популярности, соцсети могут приносить и деньги.

Цены на рекламу в раскрученных Instagram-блогах исчисляются десятками и сотнями тысяч. На блог Хилькевич, к примеру подписано почти 5,5 миллионов пользователей, а это значит, что он приносит владелице неплохой доход. А Ксения Бородина и Ольга Бузова, к примеру, вошли в прошлом году в рейтинг Forbes — благодаря рекламе в соцсетях.

А как относитесь к этому способу заработка вы?

Фото: instagram.com