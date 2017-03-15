С рождением дочери жизнь Анна Хилькевич и ее мужа круто изменилась. Теперь они не принадлежат себе, но это вовсе их не огорчает. Они внимательно следят за развитием малышки Арианны.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Мар 14 2017 в 2:03 PDT

«Каждый день у нас разный, каждый день удивляюсь тому, как быстро растет и меняется наша доченька, как появляются новые привычки, словечки, как она реагирует на вещи, на то, что ей нравится и что нет», — призналась сегодня звезда.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Фев 8 2017 в 6:02 PST

«Нас с мужем она уже взяла в ежовые руковицы. Зато теперь мы точно знаем, кто в нашем доме хозяин», — шутит Хилькевич.

Сегодня девочке исполнился 1 год и 3 месяца. Видимо, мысли об этом и привели актрису к решению опубликовать этот коллаж и забавный текст, пишет Letidor.

С тех пор как звезда сериала «Универ» впервые показала лицо своей дочери, поклонники актрисы гадают, на кого похожа девочка. Кто-то считает, что чертами лица она похожа на папу, кто-то уверен, что она — мамина копия. А как считаете вы?

Фото: instagram.com