Телепередача «Секс с Анфисой Чеховой» сделала в свое время свою главную героиню звездой. С тех пор Чехова не так часто говорит о самом сокровенном. «Хочу сегодня с вами поговорить о сексе. Давненько я не брала шашек в руки», — написала Анфиса сегодня в блоге и рассказала, как нужно и как не нужно манипулировать мужчинами.

«Женщина, которая считает наличие у нее вагины между ног, своим главным козырем, вынуждает себя всю жизнь искать доверчивых вкладчиков, готовых выгодно вложить свой капитал, и, к сожалению, изъять его, как только другой банк предложит более гибкие условия!», — уверена она.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Апр 17 2017 в 4:05 PDT

«Женщинам свойственно оценивать свою значимость для мужчины через секс. Вроде как, мужчинам только этого от нас и надо. И отсюда идут все эти женские правила: "Не давать на первом свидании", "Не давать, если он провинился", "Не давать, пока не подарит кольцо, машину, и т.д.." И вообще,это странное слово "Давать"! Как будто мужчина это кредитор, а Женщина-банк, который решает дать ему кредит или нет, и как бы проценты назначить повыше, и так что бы выплаты до конца его дней. А ведь секс — это взаимообмен энергиями!», — возмутилась гуру отношепний.

«На самом деле, Женщина, осознающая свою ценность, может заниматься сексом и на первом свидании, если захочет, не боясь,что оно станет последним. Может открыто демонстрировать свои желания, получать от мужчины любовь, подарки и внимание не манипулируя сексом! Единственное, что имеет значение для Женщины — искренне ли она хочет секса, а не соглашается на это из боязни отказать, из корыстных побуждений, с пьяну, из благодарности и т.д. И тут не важно, когда этот секс случится, после первого свидания, или 20-го и приведет ли он к дальнейшим отношениям. Если секс случается от искреннего желания, вы в итоге получаете именно то, что и хотели,не чувствуя себя обманутыми в своих лучших ожиданиях!», — объяснила она.

«Я не призываю сейчас женщин броситься в пучину разврата. Я говорю лишь о том, что секс должен случаться по очень глубокому и искреннему желанию! У кого-то такое желание возникает только по любви, у кого-то просто по взаимной симпатии, но главное, не думать, что секс — это единственное что вы можете дать мужчине! Секс — это одна сотая тех богатств, что в нас сокрыто, — подытожила Анфиса.

А вы согласны с мнением звезды?

Фото: instagram.com