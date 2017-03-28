Анфиса Чехова — одна из самых сексуальных телеведущих российского ТВ. Ее не раз спрашивали, в чем заключается секрет соблазнения мужчин. Сегодня она ответила на этот вопрос.

«Меня часто просят провести мастер-класс на тему: "Приемы соблазнения" или "Как соблазнить мужчину?". Очень актуальная, видимо, на сегодняшний день, тема. Меня всегда эти просьбы ставят в тупик. Потому как, я искренне считаю, что женщина, имеющая в своем арсенале заготовленные способы соблазнения мужчины, совершенно не соблазнительна!!!», — уверена она.

«Мужчины такие все разные, и если один любит юбки покороче, а ноги подлиннее, то другого заводят длинные платья и аппетитные попы. Кого-то с ума сводят томные взгляды и сексуальные откровенности, а кому-то подавай наивную стеснительную девчушку. Все эти облизывания губ, накручивание волос на палец, взгляды (в угол, на нос, на предмет) все эти стереотипы и штампы: о чем можно говорить на свидании, а о чем нет... Все это никогда не было и не будет УНИВЕРСАЛЬНЫМ РЕЦЕПТОМ СОБЛАЗНЕНИЯ! А все обученные, на подобных мастер-классах, девушки, на свидании с мужчинами, будут просто героинями песни Меладзе: "Она была актрисою и даже за кулисами играла роль, а я хотел любви"», — остроумно заявила звезда.

«Если женщина любит себя, у нее есть чувство собственного достоинства, нет ярко выраженных сексуальных комплексов, и она искренне хочет этого мужчину — ей не нужны никакие способы, тактики и приемы соблазнения!!! Поэтому, если я берусь вести мастер классы, то на тему: "Как найти, раскрыть и полюбить себя" и "Как выбрать подходящего именно тебе мужчину и, не манипулируя, не соблазняя, заранее выученным способом, не притворяясь и оставаясь собой, создать с ним гармоничные отношения!"», — заключила она.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 28 2017 в 11:49 PDT

Своего мужчину Анфиса уже встретила. С Гурамом Баблишвили, она познакомилась летом 2009 года. В июне 2012 года родился их сын Солик. Спустя 3 года влюбленные сыграли свадьбу. Однажды Анфиса призналась, что этот мужчина сумел увести ее из сложившихся отношений.

Фото: instagram.com