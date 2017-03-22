Анфиса Чехова не привыкла скрывать пикантные подробности своей личной жизни. Сегодня она решила поучаствовать в флешмобе «МеняНеВзяли» и рассказала, как пыталась устроиться в «секс по телефону» и почему дважды не вышла замуж.

Главными разочарованиями ее детства были балет и кино: «Меня привела на прослушивания мама. Экзаменаторы, увидев ее полноту, сказали, что с такой генетикой балериной мне не стать, а я ведь садилась на все шпагаты и задирала ноги похлеще Волочковой. Меня не взяли играть в "Ералаш", потому что гримерша, под конец смены, торопилась и ей лень было одевать мне парик, пробы не состоялись».

В юности судьба уберегла Анфису сразу от ряда опрометчивых шагов: «Меня не взяли в Секс по телефону, в который мы с подругой, по глупости своей, пытались устроиться сразу после школы)) Сейчас они, наверное, локти кусают. Меня не взяли в фотомодели, потому что я отказалась руководителю агенства показывать грудь. Меня не взяли крупье в казино, потому что у меня цифровая дислексия, и я в цифрах смыслю, как блондинка в карбюраторах», — жалуется звезда.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Фев 14 2017 в 2:42 PST

Были и совсем «негламурные» попытки: «Меня не взяли продавцом в модный магазин одежды и официанткой в Старлайт. Да, что там, меня в Макдональдс на подработку не взяли». Шутка это илинет — неизвестно.

«Меня не взяли в Муз училище имени Гнесиных, потому что я попала не во все ноты, но мне тогда казалось, что в пении главное громкость. Меня 2 года не брали ни в один театральный институт, но потом я поступила сразу на 2-й курс ГИТИСа при условии, что я похудею. Но, мой организм не любит быть никому ничего должным, и я поправилась еще больше, за что была показательно отчислена», — продолжает откровенничать Анфиса.

«Меня не взяли в некоторое количество фильмов, кастинги на которые я проходила. Особенно горьким "невзяли" был для меня фильм "Любовь в большом городе", где роль сексопатолога, которую в последствии блестяще сыграла Света Ходченкова, была написана режиссером под меня. Но из-за некоторых обстоятельств, озвучивать которые я не стану, т.к. там замешано лицо публичное, играть эту роль меня не взяли, а я ведь уже паковала чемоданы и радостно предвкушала съемки в Нью-йорке. Меня не взяли вести несколько программ, и они все очень быстро закрылись», — сообщила она.

Анфиса не унывает: «Что ни делается — все к лучшему. Меня не взяли замуж несколько раз, поскольку перед самым главным моментом я делала ноги, из чего мне стало понятно, что я, наверное, бракофоб. Но, зато все эти "Меняневзяли" помогли мне найти мой собственный неповторимый Путь». Кстати, на съемки в Нью-Йорк она тоже слетала, просто немного позже.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Мар 22 2017 в 6:25 PDT

А у вас были подобные ситуации?

Фото: instagram.com