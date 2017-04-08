Обычной маме двоих детей Мелисса Бейзен из Висконсента не дают прохода фотографы. Все дело в том, что она удивительно похожа на Анджелину Джоли. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Мелисса живет со своим партнером и двумя детьми обычной жизнью. Но сходство с голливудской актрисой сильно всё изменило. К ней часто подходят на улице и просят сфотографироваться, преследуют фанаты актрисы и даже просят интервью. «Мой партнер начал ревновать меня», — рассказывает она.

Однако сходство с одной из самых красивых женщин мира повысило ее самооценку. Хотя иногда, по ее словам, повышенное внимание незнакомцев может быть подавляющим и стыдным.

Мелисса в прошлом году даже одевалась в костюм Малифестенты, которую сыграла Джоли, на местную ярмарку средневековья. «Она всегда была моим кумиром. Но всё это я нахожу довольно смешным», — признается она.

Фото: eastnews.ru