Выяснилось, что актер последовал за Джоли и детьми в Камбоджу

Анджелина Джоли во время интервью о разводе с Питтом

В феврале Анджелина Джоли представила в Камбодже свой новый фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Во время работы над фильмом и последующего пресс-тура Джоли и детей, которых она взяла с собой, регулярно навещал Питт.

«Когда Анджелина работала над картиной и путешествовала по стране с пресс-туром, Брэд постоянно секретно прилетал навещать семью и проводил время с детьми. Они в основном были с Анджелиной, но когда Брэд прилетал, они оставались с ним», — рассказал источник E!News.

К слову, недавно появилась информация о том, что отношения актеров, которые сейчас занимаются бракоразводным процессом, заметно потеплели. Они начали общаться друг с другом и посещать семейного психолога.

Фото: Global Look Press