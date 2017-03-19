Только голливудской актрисе Анджелине Джоли удалось почувствовать себя счастливой после тяжелого многомесячного развода, как опять на нее навалились неприятности. Таблоид The Sun сообщил, что свои права на сына Анджелины Джоли предъявил биологический отец ребенка.

51-летний Маун Сарат — директор благотворительной организации в Камбодже. Он заявил, что у него есть документы, подтверждающие отцовство старшего сына актрисы, Мэддокса.

Мальчик родился в 2001 году в Камбодже. Его мать умерла при родах. Через год Анджелина и ее супруг Билли Боб Торнтон увезли мальчика в США. Однако окончательно завершить усыновление пара смогла только в 2003 году из-за ограничений государств.

Актриса всегда заявляла, что всё произошло абсолютно законно. «Я никогда бы не ограбила мать своего ребенка. Могу только представить, как страшно она бы чувствовала себя», — заявляла Джоли. Об отце она никогда не говорила. Теперь же выяснилось, что Камбоджийский суд выдал документ, подтверждающий отцовство Сарата в том же 2003 году. Сейчас он заявляет, что Анджелина усыновила мальчика с фальшивыми документами и добавляет, что будет рад, если Джоли никогда больше не появится в Камбодже.

Свой новый фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» актриса недавно представила в родной стране Мэддокса.

Фото: starface.ru, globallookpress.com