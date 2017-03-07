В преддверии праздника Пурим, который в Израиле отмечают 12 марта, актриса и дизайнер Анастасия Цветаева дала откровенное интервью порталу Letidor. В нем она рассказала о своей жизни, причинах переезда и особенностях воспитания детей в чужой стране, куда она уехала с 4-летним сыном Кузей к мужу Надаву, и где спустя 2 года у нее родилась дочь Эстер.

С Надавом актриса познакомилась на курорте. Тогда мужчина занимал скромную должность и паре предстояло выбирать, кому будет проще переехать — ему в Москву или Насте в Израиль. «После того как мы поняли, что в плане профессии мне будет проще это сделать, чем мужу, то сразу же купила билет. Кроме профессиональных аспектов, конечно, были и климатические соображения», — поделилась женщина. Ее сын быстро нашел друзей, а вот сама актриса скучает по подругам, которые остались в России.

Родные мужа хорошо ее приняли и были вовсе не против того, чтобы она работала. «В Израиле женщины работают гораздо больше, чем в России. Тут женщина, которая не работает и не приносит денег в семью, воспринимается очень странно. Это скорее в России женщине можно не работать, быть в декрете три года и никто на нее косо не посмотрит. В Израиле же декрет длится всего три месяца, после этого подавляющее большинство молодых мамочек сдают детей в садик и идут на работу», — рассказала Цветаева. С актерской карьерой на чужбине трудно, зато любимое занятие — дизайн ювелирных украшений — позволило основать свое дело.

Мужчина поддерживает любимую. «Мы с мужем до сих пор любим друг друга. И это чувство сильнее разных негативных моментов. Конечно, иногда мы можем поспорить друг с другом и на почве разницы менталитетов, и на почве просто разных взглядов на проблему, но что касается детей и их воспитания, то почти всегда мы единодушны. И это радует. Например, мы отмечаем все-все-все праздники: и русские, и еврейские, и даже католические (День святого Валентина, например). Мы не религиозны, но традиции любим и с удовольствием празднуем все подряд (смеется)», — цитирует Letidor.

«Израиль — мой второй дом. Но он никогда не займет в моем сердце и уме место Москвы. Я все равно считаю Москву своим исконным домом. Я там родилась, выросла, возмужала», — уверена актриса.

Публикация от ⚖Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva)Фев 12 2017 в 9:59 PST

Историю своей встречи с мужем актриса описывала в блоге.

Публикация от ⚖Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva)Фев 8 2017 в 9:58 PST

«Вы меня очень часто спрашиваете как я познакомилась с мужем. Это не секрет, на самом деле, и когда эта история была актуальна, я много раз ее рассказывала в различных интервью. Но видимо не все столь пристально следят за моим творчеством.

Итак, в 2008 году я поехала в компании трех замечательных подружек на несколько дней в Турляндию, в Бодрум, развеяться и отметить свой др. Жили мы в 5-ти звездочном отеле, олл инклюзив, все дела. Дело было в конце сентября, это уже был не сезон, поэтому отель был почти пустой. Пару дней мы с подружками зажигали одни в баре и на танц площадке, и только парочка немецких пенсионеров были нашими зрителями))) A на третий день, вдруг откуда ни возьмись, отель заполонила толпа израильтян. Человек 100. Как выяснилось позже - это была фирма, где работал мой муж. Корпоративный выезд.

Короче, опуская детали, познакомились мы на танц площадке. Поначалу я подумала, что он хозяин всей этой фирмы, молодой израильский олигарх, но впоследствии выяснилось, что он стажировщик-практикант. Правда когда я это выяснила, я успела влюбиться в него и было уже поздно.

Многие сейчас во мне фу разочаруются и отпишутся))) поскольку первая ночь любви случилась у нас сразу же, в тот же вечер, когда мы познакомились. Когда я зашла к нему в номер, то обалдела: он жил в номере для новобрачных!!! Видимо на всю эту толпу не хватило обычных номеров и ему выпал именно такой. Я это приняла за знак судьбы, конечно же) хотя на утро не могла вспомнить его имени ну, плохая у меня память на имена, а особенно на иностранные.

Две ночи провели мы вместе, на вторую ночь он мне сказал сокровенное I Love u. А потом пришло время уезжать. Я вернулась в Москву в слезах... совершенно было непонятно что же теперь делать!!! Я очень сильно влюбилась в него, это был мужчина всей моей жизни (судя по разбитым прикроватным лампам в его номере с балдахином). Но что делать с тем, что он иностранец - это было мне не ясно. Далее был день ожидания его письма, он мне ничего не написал, хотя мы обменялись мейлами.

И тогда я сама, наступая на свою гордость, написала ему письмо. Потом уже выяснилось, что он перепутал бумажку и взял записку со своим собственным адресом, который он написал мне, а я ее забыла у него в номере. Ну, короче было очень много всяких деталей, которые сейчас уже не важны, а по факту мы стали переписываться по электронной почте. Это были времена, когда еще не было ни вотсапа, ни инстаграма и только зародился фейсбук.

Мы переписывались в течении месяца, а потом я впервые приехала к нему в Т-А на несколько дней. Но это уже совсем другая история», — поведала она.

Фото: instagram.com