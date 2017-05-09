В эти выходные, 6 мая, известный актер Джордж Клуни отпраздновал свое 56-летие. В честь этого события внимательная Амаль Клуни подготовила для мужа необычный сюрприз. Зная, что в гости к ним собирается приехать его давний друг и партнер по бизнесу Рэнди Гербер с женой, супермоделью Синди Кроуфорд (которая недавнеор раскрыла тайну пола будущих детей пары), она заказала для них торт. Учитывая, что 27 апреля Рэнди отмечал свой 55-летний юбилей, Амаль попросила украсить торт фигурками бизнесменов.

Но это еще не все! Торт в точности повторяет не только стиль звезд, но и интерьер бара в Мексике, которым заправляет пара, и в который Гербер и Клуни поставляют собственную текилу их алкогольного бренда Casamigos, весьма популярного в США.

Публикация от Rande Gerber (@randegerber)Май 8 2017 в 6:43 PDT

«Отмечаем наши дни рождения в стиле Casamigos. Огромное спасибо за крутейший торт, Амаль #домдрузей», — написал в Instagram удивленный Рэнди.

Зная, как для мужа важен его бизнес, Амаль была счастлива еще раз поддержать его в этом. Источник издания US Magazine отметил, что тот был приятно удивлен заботой своей беременной супруги и неожиданным визитом гостей.

Публикация от Rande Gerber (@randegerber)Май 1 2017 в 10:06 PDT

Фото: globallookpress.com, instagram.com