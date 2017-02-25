Джордж и Амаль Клуни подтвердили, что ожидают двойню. Это сообщение вызвало много эмоций и у поклонников, и у самого актера. Он рассказал, что решил круто изменить свою жизнь после рождения малышей.

Все ждали выхода в свет после сообщений об ЭКО. И вот вчера вечером в Париже, на церемонии вручения наград премии «Сезар» — французском «Оскаре», Клуни показали беременный животик. Амаль выбрала для этого вечера белое платье в пол, украшенное перьями. Джордж выглядел очень счастливым, дурачился и не выпускал руку жены из своей. Амаль вела себя сдержано и спокойно улыбалась.

В это же время в прессе появилась другая интересная информация об актере. Врач-хирург из Нью-Йорка рассказал, что делал Джорджу Клуни вазэктомию — операцию по прекращению мужской репродуктивной функции. Об этом сообщает Radaronline.com. Клуни обратился к врачу 1997 году: актер признался, что не собирается иметь детей и хочет избавиться от возможности нежелательного отцовства. Хирург думал, что больше не увидит актера, однако спустя много лет Клуни снова пришел к нему. В 2015 году звезда «Скорой Помощи» признался, что хочет детей от новой жены. После встречи с Амаль он понял, что для счастья ему не хватает малышей.

Фото: globallookpress.com