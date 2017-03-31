Не так давно информация о том, что Джордж и Амаль Клуни готовятся стать родителями близнецов, наконец-то подтвердилась. Однако пол детей оставался в тайне, пока 51-летняя Синди Кроуфорд не выложила в Instagram трогательное фото. На нем модель держит два детских боди, на которых розовым и синим написано Casa и Migos. Снимок Синди адресовала своему мужу Рэнди Герберу: «Эй, @RandeGerber, у меня есть идеальный подарок для детей Клуни!»

Стоит отметить, что надписи не спроста поместили на боди. Это логотип и название марки текилы CasaMigos, которая принадлежит Джорджу и мужу Кроуфорд. Однако, как признаются сами будущие родители, они еще не выбрали имена близнецам. Но называть детей в честь текилы точно не планируют.

Напомним, что новость о беременности Амаль Клуни появилась в начале этого года. Тогда голливудский актер заявил, что они с женой больше не будут появляться в опасных местах, которые раннее им приходилось посещать из-за работы. «Мы решили быть намного более ответственными и избегать опастности. Я больше не поеду Южный Судан или кОнго, Амаль больше не будет летать в Ирак, а также избегать другие места, где ей не рады», - заявил Клуни.