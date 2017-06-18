Поклонники Алсу дождались триумфального возвращения артистки на сцену после рождения третьего ребенка. Это произошло на церемонии открытия Кубка Конфедераций, которая прошла 17 июня в Санкт-Петербурге. 33-летняя певица вышла на сцену в национальном татарском наряде, сшитом вручную: «Наш национальный костюм отражает всю красоту нашей Земли, так умело воплощённую руками настоящих мастериц. В нем грация, изящество, нежность, скромность и чистота наших сердец».

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a)Июн 17 2017 в 7:13 PDT

«Одно из главных спортивных событий года (если не главное) #КубокКонфедераций2017 Для меня большая честь принимать участие в церемонии открытия и представлять родной Татарстан», — подписала снимок в Instagram Алсу.

На церемонии открытия Кубка конфедераций певица исполнила татарскую песню «Ак каен» («Белая береза»).

Напомним, Алсу родила третьего ребенка в августе 2016 года, в связи с этим певица сделала перерыв в карьере.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены.— прим.ред.)

Фото: instagram.com