Певица Алсу — активный пользователь соцсетей, но фотографиями своей семьи знаменитость балует подписчиков редко. Как сообщает портал WMJ, в честь Дня защиты детей, который отмечался 1 июня, певица поделилась фотографией со старшими дочерьми — 10-летней Сафиной и 9-летней Микеллой.

Публикация от АЛСУ ALSOU Official Instagram (@alsou_a)Июн 1 2017 в 10:17 PDT

«Поздравляю всех-всех с Днём защиты детей и первым днём (пусть и только календарного) лета. Дарите детям тепло своей души, свою заботу. Оберегайте от ненависти и зла, которых так много в нашей жизни. Пусть жизнь наших малышей будет мирной и, как можно меньше, будет бед на их пути. Всем родителям терпения и мудрости. А тем, кто ещё не стал родителем, испытать обязательно это самое прекрасное состояние», — подписала снимок Алсу.

Напомним, что в августе 2016 года певица родила супругу Яну Абрамову сына, которого назвали Рафаэлем. Пока фотографии малыша в блоге певицы не появлялись.

Фото: instagram.com