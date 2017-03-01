Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут весьма музыкальными, генетика дает о себе знать. Мама давно заметила за малышами чувство ритма. Сегодня Примадонна поделилась с поклонниками новым видеороликом. «Держись, Цискаридзе», — написала она.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Мар 1 2017 в 5:08 PST

Видео, на котором запечатлено, как мальчик увлеченно и зажигательно танцует, восхитило поклонников певицы, пишет Letidor. «Будущий народный артист России», — отмечают фанаты.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Янв 15 2017 в 1:56 PST

Двойняшки Лиза и Гарри родились у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. Они всего на год младше Клавдии, младшей из детей Кристины Орбакайте. Детский смех, разносящийся по замку звезд, заставляют их чувствовать себя молодыми, полными сил, и очень счастливыми.

Фото: instagram.com