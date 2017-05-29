Телеведущая Алена Водонаева любит эпатировать публику. Время от времени она публикует горячие снимки и «мудрые высказывания», которые неизменно вызывают резонанс в Сети. Сегодня в ее блоге появилаят фотография, на которой она демонстрирует все свои прелести. «Хотела покачать пресс. Вместо этого поела сырников #Проголодалась #ДоброеУтро П.С. Счастливые жены и мамочки, начинайте!», — написала она.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)Май 29 2017 в 2:35 PDT

Как и предполагала звезда, не всем понравилась эта публикация. «Прикольно конечно, но как бы....», «А сын вырастит и Будет стрематься, что мама в инете голая щеголяет... Алена, кому ты это показываешь?», «МЕРЗКАЯ! СЫНА ЖАЛКО», — комментируют подписчики.

Алену не волнует критика. Время от времени она демонстративно «ставит на место» тех, кто пытается напомнить ей, с чего она начинала, и дать советы по поводу имиджа в Сети.

Фото: instagram.com