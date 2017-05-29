Телеведущая Алена Водонаева любит эпатировать публику. Время от времени она публикует горячие снимки и «мудрые высказывания», которые неизменно вызывают резонанс в Сети. Сегодня в ее блоге появилаят фотография, на которой она демонстрирует все свои прелести. «Хотела покачать пресс. Вместо этого поела сырников #Проголодалась #ДоброеУтро П.С. Счастливые жены и мамочки, начинайте!», — написала она.
Как и предполагала звезда, не всем понравилась эта публикация. «Прикольно конечно, но как бы....», «А сын вырастит и Будет стрематься, что мама в инете голая щеголяет... Алена, кому ты это показываешь?», «МЕРЗКАЯ! СЫНА ЖАЛКО», — комментируют подписчики.
Алену не волнует критика. Время от времени она демонстративно «ставит на место» тех, кто пытается напомнить ей, с чего она начинала, и дать советы по поводу имиджа в Сети.
Мне тут старую фотку прислали отсканированную. Я её даже и не видела никогда #Крутяк #Спасибо Первое лето на реалити. Некоторые ( видимо самые красивые! ) люди иногда пишут в комментариях - "вспомни, какой ты пришла на проект"... Вот вы милые и вспомните. Я-то помню, а вот вы раз пишите, видимо забыли. А смаковать неудачные ракурсы и радоваться от этого, это уже диагноз Могу дать телефон хорошего психолога #2004 П.С. И ещё, эти же лауреаты нобелевской премии ( зрители Дома 2 ) спрашивают иногда - " кем ты была до?" Отвечаю вам, котики До - я была криминальным журналистом программы "Мгновения" на телеканале "Ладья" в городе Тюмени ( я там родилась ). На телевидении я работала 4 года. Образование высшее - филолог/журналист. Характер скверный. Не женат. Хорошего дня! Обожаю вас #Ваджиджи
Фото: instagram.com