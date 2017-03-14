Поддержали дизайнера Настасья Самбурская, Анастасия Решетова и Алена Водонаева. Самый смелый образ получился у последней: Алена надела белую шубу практически на голое тело и демонстрировала обнаженные плечи и ноги в лакированных ботфортах.

Предвидя бурную критику в Сети, Водонаева дерзко проанонсировала свой выход в Instagram: «Вечером увидимся на показе Беллы Потемкиной, куда я собрала довольно рискованный лук для выхода. Поэтому «счастливые жены и мамочки» могут запасаться попкорном и тренировать оральные зоны и пальцы для негатива и «ахринеть какого важного для меня мнения» в комментариях».

Фото: Instagram