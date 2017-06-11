Андрей Малахов анонсировал появление собственного канала на Youtube: «Каждую неделю - горячие интервью, реалити шоу и другие сюрпризы!». Первое интервью вышло на новом канале сегодня. Андрей Малахов в неформальной обстановке расспросил Алексея Панина о скандальном видео, попавшем в Сеть.

«Это видео снято было несколько лет назад. В определенный, достаточно сложный период моей жизни. Дело было в Москве, рядом с моим домом. По приколу моя девушка захотела, чтобы я вышел на улицу в нижнем белье», — откровенничает Панин. Актер не отрицает своего добровольного участия в данной съемке, однако подчеркивает, что личная жизнь должна оставаться личной и сексуальные пристрастия не должны никого касаться. На вопрос Малахова о жизненных трудностях, приведших к этому сложному периоду, Алексей отвечать не стал. «Я горжусь собой за то, что я сорвался, что смог собрать себя в кучу очень быстро. Спасибо моему другу Андрею Ковалеву», — поделился сокровенным актер.

Алексей Панин в ходе интервью вполне серьезно несколько раз подчеркнул, что появление этого видео в Сети ему крайне неприятно. Он готов принести извинения всем, кому просмотр ролика доставил неудобства.

Стоит также отметить, что на протяжении интервью Панин неоднократно повторял, что сейчас не употребляет ни алкоголя, ни каких-либо других препаратов: «Моя дочь меня не видит ни в чулках, ни пьяным, ни каким». Напомним, долгое время Алексей судился с бывшей супругой за право опеки над несовершеннолетней дочерью. В итоге суд принял решение оставить ребенка с отцом. В Instagram скандально известного актера немало фотографий с дочерью, а сам отец гордится девочкой.

Публикация от Панин Алексей (@panin.aleksey2018)Июн 8 2017 в 7:42 PDT

Фото: youtube.com, instagram.com