Сам Панин поспешил оправдаться за эту выходку. В разговоре с порталом SUPER артист отметил, что видео было снято давно, когда они с девушкой находились под влиянием алкоголя. Как ролик попал в Интернет - актер не знает, однако сделает все, чтобы его восьмилетняя дочь Анна никогда не увидела этого.

«Честно говоря, я уже немного устал и не думал, что все будут на полном серьёзе этим интересоваться, — рассказал Алексей Панин. — Меня больше волнует, как частное домашнее видео, которое мы снимали вместе с моей девушкой несколько лет назад, попало в Интернет. Это абсолютный стёб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно. Я не хочу смотреть на себя в том состоянии, которое сейчас от меня далеко. Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью! То, что оно появилось в социальных сетях, — это неприятно. Мы не можем объяснить, как это видео там оказалось, потому что мы сами уже давно про него забыли. Понимаете, сегодня Троица и мы с дочкой были в церкви. Я давно не пью и живу совершенно по-другому, поэтому я не хочу смотреть на это. Я не хожу по улице в женской одежде и не крашу губы. У меня дочка, я не знаю, кому эти люди хотят сделать хуже, мне или моей дочери? Мне побольнее сделать вряд ли получится. Если все такие борцы за нравственность, то зачем вы всё это расшатываете и опять поднимаете тему ребёнка? Ребёнок бы этого никогда не увидел. Хотя она и так не увидит, я сделаю всё, чтобы оградить её от этого.», - объяснил артист.

Вдобавок к заявлению Алексей сообщил в своем блоге, что они со спутницей просто «валяли дурака», и сейчас он живет совсем другой жизнью.

«Пожалуйста, все кто хочет писать гадости, займитесь сначала своей жизнью. Добавить больше чем я сказал в этом интервью мне нечего. Видео не самое лучшее, согласен, но я его не выкладывал и смотреть никого не заставлял. Мы с моей девушкой просто выпили и "валяли дурака". Да вот мы такие затейники. Я сожалею что нашлись люди которые его выложили. Как они это сделали я не знаю. Я не хакер и в этом мало понимаю. Сейчас я живу совсем другой жизнью и прошу оставить меня в покое.», - подписал скриншот интервью Панин.

Фото: instagram.com