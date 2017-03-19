Над прекрасной Шерон Стоун время не властно. В этом месяце она отметила свой 59 день рождения. Но она и не думает о своем возрасте. Ее сыновьям 17, 11 и 10 лет, и она активно занимается с ними. У нее есть свои правила красоты, и она всегда их придерживается.

На прошедших выходных Шерон вызвала на себя все все взгляды мужчин. Она появилась на благотворительном вечере памяти Мохаммеда Али в элегантном черном платье. Глубокое декольте, тонкая осиная талия — Шерон покорила собравшихся своим образом.

Кстати, в последнее время Стоун предпочитает черный цвет всем остальным. На вечеринке после Оскара она появилась в другом, не менее откровенном наряде.

Фото: instagram.com, globallookpress.com