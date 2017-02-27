После самого главного кинособытия года Элтон Джон и Bvlgari устроили вечеринку. На праздник были приглашены не только звезды, но и жители окрасностей: трансляция шоу велась в одном из парков Голливуда.

В гости к британскому музыканту пришло много знаменитостей. И многие удивляли не только своими нарядами, но и волосами.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)Фев 26 2017 в 7:36 PST

58-летняя Шэрон Стоун появилась перед фотографами в длинном черном платье в пол с длинными рукавами. Однако всеобщее внимание привлекала ее голова. У актрисы отчетливо были видны незакрашенные седые корни. Шэрон Стоун несколько раз поднималась на сцену, чтобы провести благотворительный сбор средств для борьбы со СПИДом.

Ранее Шэрон уже высказывалась о красоте. «Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это — не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — говорила о внешности актриса.

Фото: instagram.com, eastnews.ru, gettyimages.com