Сегодня легендарная актриса Шэрон Стоун празднует свой 59-й день рождения. Пресса отмечает: звезда выглядит просто великолепно, возможно даже лучше, чем на пике своей популярности, когда мир узнал ее благодаря роли в фильме «Основной инстинкт».
Сейчас Шэрон встречается с мужчинами моложе себя, снимается в ироничных клипах и наслаждается жизнью на полную катушку. А, когда ей уже было за 50, рекламировала кремы Dior для женщин за 40.
У мисс Стоун есть несколько правил, которым она неукоснительно следует:
- Она не курит, редко позволяет себе кофе и алкоголь. Вместо этого она полюбила травяные очищающие чаи и горький шоколад, который постоянно носит с собой в сумочке.
- Она тщательно ухаживает за кожей. «Когда я была ребенком, мама дала мне баночку увлажняющего крема Avon — тогда она распространяла эту косметику. И велела каждое утро и вечер умываться и увлажнять кожу», — говорила Шэрон. Она также признавалась, что после инсульта делает инъекции Restylane.
- Она доверяет только лучшим стилистам по волосам. Знаменитую «омолаживающую стрижку» актрисы просят повторить миллионы женщин во всем мире.
- Она занимается спортом только по необходимости. Когда Стоун замечает, что пора заняться фигурой, она начинает парковаться подальше от входа и использовать лестницу вместо лифта.
- Самое важное для нее — «выглядеть приветливо, грациозно и мило, а этого никак нельзя достичь с помощью косметики». «Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это — не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — рассуждает звезда.
Мы воспользовались сервисом in20years, чтобы выяснить, как Шэрон Стоун выглядела бы спустя 20 лет, если бы отказалась от всех своих правил и начала вести образ жизни обычной женщины.
Фото: globallookpress.com