Сегодня легендарная актриса Шэрон Стоун празднует свой 59-й день рождения. Пресса отмечает: звезда выглядит просто великолепно, возможно даже лучше, чем на пике своей популярности, когда мир узнал ее благодаря роли в фильме «Основной инстинкт».

Сейчас Шэрон встречается с мужчинами моложе себя, снимается в ироничных клипах и наслаждается жизнью на полную катушку. А, когда ей уже было за 50, рекламировала кремы Dior для женщин за 40.

У мисс Стоун есть несколько правил, которым она неукоснительно следует:

Она не курит, редко позволяет себе кофе и алкоголь. Вместо этого она полюбила травяные очищающие чаи и горький шоколад, который постоянно носит с собой в сумочке.

Она тщательно ухаживает за кожей. «Когда я была ребенком, мама дала мне баночку увлажняющего крема Avon — тогда она распространяла эту косметику. И велела каждое утро и вечер умываться и увлажнять кожу», — говорила Шэрон. Она также признавалась, что после инсульта делает инъекции Restylane.

Она доверяет только лучшим стилистам по волосам. Знаменитую «омолаживающую стрижку» актрисы просят повторить миллионы женщин во всем мире.

Она занимается спортом только по необходимости. Когда Стоун замечает, что пора заняться фигурой, она начинает парковаться подальше от входа и использовать лестницу вместо лифта.

Самое важное для нее — «выглядеть приветливо, грациозно и мило, а этого никак нельзя достичь с помощью косметики». «Я не стараюсь выглядеть лучше всех в мире. В один прекрасный момент каждый начинает спрашивать себя: "Что на самом деле сексуально?" Это — не только высокая грудь. Сексуально — жить настоящим, веселиться и любить себя, чтобы любить того, кто рядом», — рассуждает звезда.

Мы воспользовались сервисом in20years, чтобы выяснить, как Шэрон Стоун выглядела бы спустя 20 лет, если бы отказалась от всех своих правил и начала вести образ жизни обычной женщины.

Фото: globallookpress.com